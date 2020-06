Polizeidirektoren: Neues Trio für mehr Sicherheit

Wahlen sind gut und wichtig, was aber wirklich zählt, das ist das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. In diesem Punkt sind sich ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl und auch das neue Führungstrio der Polizei einig.

Seit 1. September ist Hans Peter Doskozil neuer Polizeidirektor. Generalmajor Werner Fasching und Oberst Christian Stella sind seine Stellvertreter. Montagvormittag folgte die offizielle Amtseinführung des Trios.

Landeshauptmann Niessl betonte einmal mehr, dass nur mehr Polizisten mehr Sicherheit bringen und erneuerte seine Forderung nach dem "Dorfpolizisten im Ort, der Ansprechpartner für die Menschen sein soll." Wichtig sei, dass man die Beamten nicht in der Verwaltung finde, sondern draußen bei den Menschen. Mikl-Leitner wies darauf hin, dass das Burgenland nach wie vor eines der sichersten Bundesländer mit hoher Polizeidichte und Aufklärungsrate sei, zeigte aber Verständnis für die besondere Situation des Landes. So werden mehr als 20 Prozent aller Schlepperdelikte im Burgenland verübt, die Einbruchsserien in den Ortschaften entlang der Grenze stehen derzeit an der Tagesordnung.