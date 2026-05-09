Aussendung über Roma und Sinti: Innenministerium reagiert auf Posting

Nach der Kritik der Gleichbehandlungsanwaltschaft an einem Schreiben von Bediensteten des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See mit einer Warnung der Bevölkerung vor Roma und Sinti hat sich das Innenministerium eingeschaltet. Gedacht als kriminalpräventive Information zur Betrugsbekämpfung habe sich der mittlerweile gelöschte Text eines Facebook-Postings "einer als diskriminierend empfundenen Bezeichnung über die Volksgruppe der Roma" bedient, so das Ressort.

"Die Polizei versteht sich als lernende Organisation und wird deshalb diesen Vorfall zum Anlass nehmen, die bisherigen Ausbildungsmaßnahmen weiterzuentwickeln und vor allem auch im Rahmen der Fortbildung darüber zu sensibilisieren", teilte das Ministerium in einer Aussendung mit. Roma seien eine in Österreich anerkannte Volksgruppe. Darüber hinaus werde der aktuelle Anlass zu einem Dialog zwischen Vertretern der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, der Landespolizeidirektion Burgenland, der für Volksgruppen zuständigen Abteilung im Bundeskanzleramt und den Vertretern der Volksgruppe der Roma genutzt werden. Ein Treffen im Bundeskanzleramt im Juni sei in Planung.