Polizei nahm 17 Dealer fest

Doch die Fahnder lehnten sich nicht zurück. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet – mit Erfolg. Sie stießen auf fünf Dealer in Wien-Donaustadt, die ebenfalls festgenommen wurden. Von März bis Mai dieses Jahres gingen den Ermittlern schließlich weitere acht Drogenhändler ins Netz. Einem von ihnen wurde der Verkauf von fünf Kilogramm Kokain nachgewiesen. Bei mehreren Hausdurchsuchungen wurden 13,5 Kilogramm Marihuana und Bargeld sichergestellt. Auch Schlagringe, Stahlruten und sogar eine Kalaschnikow tauchten auf. Im Bezirk Jennersdorf fanden Polizisten in einer Scheune am Heuboden sieben Kilo Marihuana. Rund 100 Abnehmer wurden in Ostösterreich angezeigt.