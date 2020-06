Politikerin nimmt Auszeit, um "das Leben zu lernen"

"Die härteste Umstellung war das frühe Aufstehen. Um fünf Uhr ging es los. Da wird die Ware von den Containern eingeschlichtet und alles vorbereitet. Um sieben Uhr muss alles fertig sein, denn dann kommen die ersten Kunden und wollen ihr Frühstück", erzählt die Landespolitikerin.

Stressresistenz musste sie gleich zu Beginn beweisen. "Mein erster Tag war in der Feinkost. Das war ein Hardcore-Einstieg, denn genau an dem Tag war Stelzentag. Also war noch mehr los, als an einem normalen Tag."

Danach standen Obst- und Gemüseabteilung, Milchabteilung, Kassa und schließlich auch noch das Restaurant auf ihrem Dienstplan. "Am stressigsten war es an der Kassa, denn man muss auf so viel schauen: dass nichts im Einkaufswagen bleibt, die Waren scannen, dazu die Aktionen im Kopf haben, denn einige muss man händisch eingeben und natürlich muss die Kassa am Ende des Tages auf jeden Cent genau stimmen."