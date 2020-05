70-Jähriger nach Karussell-Unfall in Lebensgefahr

Ein schwer verletzter Mann, der derzeit noch in Lebensgefahr schwebt und eine leicht verletzte Polizistin – das ist die traurige Bilanz des Kirtag-Wochenendes in Pöttsching, Bezirk Mattersburg.

Im Krankenhaus Wiener Neustadt bangen die Ärzte seit Sonntagnachmittag um das Leben eines 70-jährigen Ungarn. Der Mann war geringfügig bei einer Schaustellerin aus dem Bezirk Oberpullendorf beschäftigt.

Das tragische Unglück ereignete sich am Sonntag kurz vor 16 Uhr auf dem Kirtagsgelände. Kinder und Eltern mussten mitansehen, wie der Angestellte von einer Gondel getroffen wurde und mit einer Kopfwunde am Boden liegen blieb. Der 70-jährige Angestellte war gerade dabei, die Fahrkarten von den Kindern auf dem Karussell einzusammeln. Bevor er jedoch noch von der Plattform des Kinderpressluftfliegers heruntersteigen konnte, setzte sich das Karussell in Bewegung. Der 70-Jährige wurde am Kopf von einer Gondel getroffen und fiel zu Boden, wo er bewusstlos liegen blieb. Zeugen alarmierten die Rettung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 mit einer schweren Kopfverletzung ins Spital geflogen.

„Sein Zustand ist noch immer sehr kritisch“, sagt Alexandra Hareter von der Landespolizeidirektion Burgenland. Unfallhergang und -ursache sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, auch das Arbeitsinspektorat hat sich eingeschaltet. Eigenverschulden und fahrlässige Körperverletzung stehen im Raum. Die Unternehmerin könnte zu früh den Startknopf für das Ringelspiel betätigt haben, sagt die Polizeisprecherin. Nach dem schweren Unfall wurde der Fahrbetrieb eingestellt, heißt es von der Polizei.