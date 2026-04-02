Größte Hüpfburg Europas wird wieder in Podersdorf aufgeblasen

In Podersdorf am See startet die Badesaison heuer mit einem Comeback: Die längste Hüpfburg Europas kehrt ins Strandbad „Podobeach“ zurück – und wird noch größer.

Bereits zu Saisonbeginn am Karfreitag öffnet das Strandbad seine Tore, vorerst sorgt die bewährte 200-Meter-Version für Action. Spätestens im Mai folgt dann das neue Highlight: Eine auf 240 Meter verlängerte Hüpfburg, die den bisherigen Rekord nochmals übertrifft. Preise und Öffnungszeiten Bis Ende Juni können Besucher täglich von 11 bis 18 Uhr hüpfen, klettern und rutschen. Ein Tagesticket kostet 9 Euro, für Inhaber von Saison- oder Jahreskarten gibt es werktags eine Ermäßigung.