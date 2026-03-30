Planquadrat im Burgenland: Dutzende Anzeigen

Am Freitag und am Samstag wurden im Burgenland zwei landesweite Planquadrate durchgeführt. Insgesamt standen 173 Polizistinnen und Polizisten der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirks- und Stadtpolizeikommanden im Einsatz. Die Schwerpunktaktion richtete sich insbesondere gegen die Nichteinhaltung von Alkohol- und Suchtmittelbestimmungen, Geschwindigkeitsübertretungen, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung sowie weitere Delikte, die als Hauptursachen für Verkehrsunfälle gelten. Kontrolliert wurde sowohl auf dem hochrangigen als auch auf dem unterrangigen Straßennetz.

Im Zuge der Kontrollen wurden rund 1.500 Fahrzeuglenker überprüft,

dabei erfolgten 1.191 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests.

Insgesamt wurden 28 Lenkerinnen und Lenker festgestellt, die ihre Fahrzeuge in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand lenkten.

Zusätzlich wurden 521 Anzeigen sowie 264 Organstrafverfügungen ausgestellt. In drei Fällen wurden Kennzeichen wegen vorschriftswidriger Umbauten an Fahrzeugen vorläufig abgenommen. Sechs Lenker wiesen mehr als 0,5 Promille auf, 14 Lenker – darunter eine Frau – lagen über 0,8 Promille. Acht Lenker, darunter eine Frau, standen unter Suchtmitteleinfluss.

Der höchste Alkoholgehalt wurde bei einem 56-jährigen Motorradlenker im Bezirk Neusiedl am See mit 1,98 Promille gemessen. Der Mann besaß keinen Führerschein, die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeigen erstattet.