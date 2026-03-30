55 Einsatzkräfte bei Unfall zwischen Rudersdorf und Dobersdorf

Am Sonntagabend wurden die Feuerwehren Rudersdorf-Ort, Rudersdorf-Berg und Deutsch Kaltenbrunn zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Rudersdorf und Dobersdorf alarmiert. Gegen 20:15 Uhr kam ein Fahrzeuglenker aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

Da die erste Meldung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ lautete, rückten insgesamt 55 Einsatzkräfte der drei Wehren mit acht Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass der Lenker nicht im Wrack eingeklemmt war. Aufgrund der massiven Deformationen konnte er das Fahrzeug jedoch nicht selbstständig verlassen. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der schwer verletzte Lenker aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsteam übergeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martin Ernst/BFKDO Jennersdorf Schwerer Verkehrsunfall auf der B65 bei Rudersdorf: Pkw überschlägt sich, Lenker schwer verletzt, Feuerwehr im Großeinsatz.