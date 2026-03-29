59-Jähriger tot aus Fluss im Südburgenland geborgen

Die Feuerwehr hat am späten Freitagnachmittag einen 59-jährigen Mann tot aus der Pinka bei Jabing (Bezirk Oberwart) geborgen. Der Mann war seit Mittwoch als abgängig gemeldet.

Kurz nach 17 Uhr wurde die Feuerwehr Jabing mit der Alarmmeldung „leblose Person in der Pinka“ zu einem Einsatz gerufen. Ein Arzt stellte den Tod des 59-Jährigen fest.

Kein Fremdverschulden

Der Mann wurde geborgen und anschließend der Kriminalpolizei sowie einem Bestattungsunternehmen übergeben.