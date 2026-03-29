Burgenland

59-Jähriger tot aus Fluss im Südburgenland geborgen

Der Mann war seit Mittwoch abgängig. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus und geht von einem Unfall aus.
29.03.2026, 10:16

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Feuerwehr

Zusammenfassung

  • 59-jähriger Mann tot aus der Pinka bei Jabing geborgen.
  • Seit Mittwoch als abgängig gemeldet, am Freitagnachmittag gefunden.
  • Polizei und Amtsarzt schließen Fremdverschulden aus, Unfall wird vermutet.

Die Feuerwehr hat am späten Freitagnachmittag einen 59-jährigen Mann tot aus der Pinka bei Jabing (Bezirk Oberwart) geborgen. Der Mann war seit Mittwoch als abgängig gemeldet.

Kurz nach 17 Uhr wurde die Feuerwehr Jabing mit der Alarmmeldung „leblose Person in der Pinka“ zu einem Einsatz gerufen. Ein Arzt stellte den Tod des 59-Jährigen fest.

Kein Fremdverschulden

Der Mann wurde geborgen und anschließend der Kriminalpolizei sowie einem Bestattungsunternehmen übergeben.

Eine Beschau des Toten durch Amtsarzt und Kriminalpolizei habe keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, bestätigte ein Polizeisprecher Medienberichte.

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Auch die Landespolizeidirektion schloss Fremdverschulden aus. „Es dürfte sich um einen Unfall gehandelt haben“, sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich zum ORF.

Oberwart ORF
Agenturen, haipa  | 

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