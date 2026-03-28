Früherer Landwirtschaftskammerpräsident Hautzinger gestorben

Franz Stefan Hautzinger wurde am 2. August 1954 als Sohn eines Landwirte-Ehepaares in Wien geboren. Bevor er den elterlichen Betrieb in Halbturn übernahm, schloss er 1977 seine landwirtschaftliche Ausbildung mit der Meisterprüfung ab. Hautzinger führte einen Ackerbaubetrieb in Halbturn.

Im Jahr 1983 wurde er unter Präsident Reinhold Polster Kammerrat und 1988 – unter Altlandesrat und Präsident Josef Wiesler – Vizepräsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer. Nach dem Ausscheiden von Wiesler wurde Hautzinger am 5. November 1990 zum Präsidenten gewählt.