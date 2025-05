Sichtbarkeit zeigen, Sicherheit stärken – unter diesem Motto steht die landesweite Verkehrsschwerpunktaktion , die am Samstag, 24. Mai , im gesamten Burgenland durchgeführt wird.

Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern ist ebenso im Fokus wie die Überwachung von Geschwindigkeit und Sicherheitsabständen . Auch Rückhaltesysteme , also das korrekte Anschnallen sowie das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, werden kontrolliert. Fahrzeug- und Lenkerkontrollen ergänzen die Aktion.

Wer am Samstag unterwegs ist, sollte sich auf verstärkte Polizeipräsenz einstellen. Die Maßnahme reiht sich in regelmäßige Schwerpunktaktionen ein, mit denen die burgenländische Polizei die Verkehrssicherheit im Alltag erhöhen will.