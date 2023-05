Pinkafeld: Containerbrand auf Firmengelände

In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) wurde die Feuerwehr am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einem Löscheinsatz gerufen. Auf einem Firmengelände war ein Abfallcontainer in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container in Vollbrand. Da das Tor zu dem Firmengelände zunächst nicht geöffnet werden konnte, starteten die Feuerwehrleute einen Löschangriff von der Straße aus.