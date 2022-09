Pflegeorganisationen: "Funktionierendes System wird zerschlagen"

Abwanderung befürchtet

Für die Betreuer bedeute die geplante Ausschreibung der Stützpunkte, dass sie womöglich zu einem neuen Arbeitgeber wechseln müssen, gab Caritas-Generalsekretärin Anna Parr zu bedenken. "In weiterer Folge wird das auch zu Abwanderung aus der Pflege führen, was angesichts der angespannten Personalsituation die Versorgungssicherheit gefährden wird." Diakonie-Direktorin Maria Moser hielt fest, dass es "sinnlos und teuer" sei, Infrastruktur zu schaffen, ohne Plan und Bedarfserhebung sowie ohne Einbindung der Organisationen, die das mobile Pflegesystem am Laufen halten würden. Außerdem gebe es juristische Bedenken, meinte Hilfswerk-Geschäftsführerin Elisabeth Anselm. Immerhin habe man es mit intakten Vertragsverhältnissen zu tun und es gelte der Vertrauensgrundsatz.

