Pferd stürzte in Künette

ABD0017_20141204 - GOLS - ÖSTERREICH: ZU APA0073 VOM 4.12.2014 - Ein Pferd stürzte am Mittwoch, 3. Dezember 2014, in eine etwa 80 Zentimeter breite und einen Meter tiefe Künette in Gols, Bezirk Neusiedl am See. Das Tier wurde von der Feuerwehr Gols mit einem Kran geborgen und blieb unverletzt. - FOTO: APA/FF GOLS/UNBEKANNT - +++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND +++

© Bild: APA/FF GOLS/UNBEKANNT