Kolonovits bleibt Stiftungsrat + Wer im Burgenland befördert wurde

Vor drei Jahren war es eine große Überraschung, jetzt ein Formalakt: Musiker und Komponist Christian Kolonovits (73) bleibt auch in der kommenden Funktionsperiode Stiftungsrat des ORF für das Burgenland.

Neue Gesichter in Führungspositionen gibt es beim Burgenländischen Seniorenbund und in der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen.