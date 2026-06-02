Pensionisten betrieben Cannabisplantage: Prozess in Eisenstadt

Drei Männer, die gemeinsam eine Cannabis-Indoorplantage in Neusiedl am See betrieben haben sollen, sind am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Die Pensionisten sollen 2025 innerhalb eines Jahres Cannabiskraut angebaut und fast 70 Kilo geerntet haben. Rund 63 Kilo verkauften sie laut Anklage hauptsächlich in Wien weiter. Einer war großteils geständig, zwei leugneten, gewusst zu haben, dass es sich um eine Plantage handle.

Die Indoorplantage mit circa 900 Pflanzen befand sich an der Wohnadresse des Erstangeklagten und fiel laut Staatsanwältin vor allem deshalb auf, weil dort "reges Treiben" herrschte und Setzlinge sowie Düngemittel gebracht wurden. In weiterer Folge sei ein erhöhter Energiebedarf festgestellt worden, der für eine Einzelperson viel zu hoch gewesen sei, erläuterte die Staatsanwältin. Die Angeklagten dürften auch eine Stromüberbrückung eingerichtet haben. Sie verbrauchten also mehr Strom als sie dem Anbieter bezahlten. Bei einer Hausdurchsuchung stießen Polizisten schließlich auf die Indoorplantage. Zweit- und Drittangeklagte als "Gärtner" und Lieferanten Der 61-jährige Erstangeklagte gab an, einen kleinen Teil der Ernte aufgrund von Schmerzen für den Eigenkonsum behalten und geringe Mengen selbst verkauft zu haben. Den Rest habe er an die beiden anderen weitergegeben, die das Cannabiskraut mit nach Wien nahmen und dort verkauften. Er habe zuvor schon ohne die beiden eine kleine Plantage betrieben, bei der ihm die Anzucht jedoch noch nicht in diesem Ausmaß gelungen sei.