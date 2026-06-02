17-Jährige stirbt nach OP: Ermittlungen gegen Ärzte

Nach dem Tod einer 17-Jährigen im Burgenland ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen drei Ärzte. Das Mädchen war im Dezember in bereits lebensbedrohlichem Zustand ins Spital eingeliefert worden und starb nach einer Notoperation.

Als Todesursache wurde laut Obduktion ein Multiorganversagen infolge einer Blutvergiftung festgestellt. Auslöser war eine perforierte Blinddarmentzündung, die zu einer Bauchfellentzündung geführt hatte.