Wein-Logistik GmbH hat aufgestockt

Nun hat die Firma ihre Kapazitäten aufgestockt. In knapp neun Monaten Bauzeit wurde ein 4500 m² großer Erweiterungskomplex fertiggestellt. Der Ausbau mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro wurde am Freitag von Landeshauptmann Hans Niessl, Landesrat Andreas Liegenfeld und Geschäftsführer Andreas Leithner eröffnet. Landeshauptmann Niessl gratulierte „zu diesem Schritt in Richtung Expansion, in Richtung nachhaltiger Qualitätssicherung für einen unverzichtbaren Imageträger unseres Landes“. „Hochwertiger Wein benötigt eine hochwertige Vermarktung und eine hochwertige Logistik“, betonte Landesrat Liegenfeld. All das biete die Firma Wein-Logistik GmbH der Familie Leithner in Parndorf aus einer Hand.