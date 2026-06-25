Diebe in Parndorf festgenommen: Schuhe und Fahrräder gestohlen

Zwei mutmaßliche Diebe sind in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) aufgeflogen, nachdem sie ein Paar Schuhe aus einem Geschäft entwendet hatten. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei, und die fand in ihrem Fahrzeug auch noch acht zerlegte Markenfahrräder und ein E-Bike.

Auch mehrere gestohlene Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Die beiden 37-jährigen Serben wurden festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, so die Landespolizeidirektion Burgenland.