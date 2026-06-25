Diebe in Parndorf festgenommen: Schuhe und Fahrräder gestohlen
Zusammenfassung
- Zwei 37-jährige Serben wurden in Parndorf festgenommen, nachdem sie ein Paar Schuhe aus einem Geschäft gestohlen haben sollen.
- In ihrem Fahrzeug stellte die Polizei acht zerlegte Markenfahrräder, ein E-Bike sowie mehrere gestohlene Kleidungsstücke sicher.
- Ein Mitarbeiter hatte die Männer beim Verlassen des Ladens ohne Bezahlung beobachtet, einen Verdächtigen verfolgt und die Polizei verständigt; die Schadenshöhe wird noch ermittelt.
Zwei mutmaßliche Diebe sind in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) aufgeflogen, nachdem sie ein Paar Schuhe aus einem Geschäft entwendet hatten. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei, und die fand in ihrem Fahrzeug auch noch acht zerlegte Markenfahrräder und ein E-Bike.
Auch mehrere gestohlene Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Die beiden 37-jährigen Serben wurden festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, so die Landespolizeidirektion Burgenland.
Mitarbeiter verfolgte Dieb
Der Angestellte hatte am Montag die zwei Männer beobachtet, als sie, ohne zu bezahlen, mit einem Paar Schuhe den Laden verließen. Er verfolgte einen der beiden zu seinem Wagen und verständigte die Polizei, die das Diebesgut sicherstellte.
Wenig später wurde auch der zweite Tatverdächtige in der Nähe angehalten und festgenommen. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es in der Aussendung am Donnerstag.
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