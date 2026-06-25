Burgenland: 100.000 Schmuggel-Zigaretten in Gefriertruhe entdeckt

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist der Schmuggel von mehr als 100.000 Zigaretten aufgeflogen. Die Ware war in einer Gefriertruhe versteckt. Gegen den 35-jährigen Lenker werde nun wegen Verdachts der Abgabenhehlerei ermittelt, teilte das Finanzamt am Donnerstag mit.

Beamte der Polizeiinspektion Nickelsdorf kontrollierten den Kleintransporter mit französischem Kennzeichen. Dabei fiel ihnen die Gefriertruhe im Laderaum auf. Der Fahrer gab an, in dieser 4.000 Packungen Zigaretten zu transportieren.