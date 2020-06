Parallelspiel für Orgel & Saiten

Teil eins des Jubiläumsreigens ist Geschichte. Die 10. Ausgabe von ORGELockenhaus ließen Peter Simonischek, Ileana Tonca – die rumänische Sängerin sprang für die erkrankte Ildiko Raimondi ein – und das Hugo Wolf Quartett hochleben. Zum Wochenende (13. bis 15. Juli) geht das Festival zu seinem Geburtstag in die zweite Runde – mit nicht weniger klingenden Namen und in Tönen sowie Worten.

So kann Intendant Wolfgang Horvath am Freitag in der Pfarrkirche für ein Orchesterkonzert mit der Kammerphilharmonie Lockenhaus auch den Pianisten Eduard Kutrowatz begrüßen. Zum Violinbogen greift Konzertmeisterin Cornelia Löscher, um gemeinsam Mozart, Liszt, Boulez und Vivaldi anzustimmen.

Beim Jubiläumskonzert am Samstag widmet sich die englische Organistin Jennifer Bate, Schülerin von Olivier Messiaen, dem Werk ihres Lehrmeisters. "Die Erschaffung des Kosmos" fasst der deutsche Schauspieler Martin Schwab – begleitet von Jon Sass (Tuba), Edgar Unterkirchner (Saxofon) und Wolfgang Horvath ( Orgel) – in Worte. Einem Festgottesdienst am 15. Juli, 10 Uhr, mit dem Chor Musica Sacra Lockenhaus und Franz Schuberts Deutscher Messe D 872 folgt das Festivalfinale: Régis Bringolf an der Violine und Organist Helmut Binder spielen ab 11.30 Uhr "Aus Spaß an der Freude" auf, die Werke dazu kommen von Bach, Widor und Vierne.

13. bis 15. Juli, Fr. und Sa. 19.30 Uhr, So., ab 10 Uhr, Kirche Lockenhaus; 20 /10 €; Karten: www.orgelfestival.at

Die Halbturner Schlosskonzerte stehen in ihrer 39. Version erst noch am Anfang. Das zweite Konzert am Samstag steht ganz im Zeichen von Latino-Sound. Dieses Genre pflegt der italienische Meistergitarrist Maurizio di Fulvio in seinem Trio. In der Konstellation Gitarre-Bass-Drums werden elektrisierende Klänge aus Südamerika, Folklore und Weltmusik zum Besten gegeben.

Sa., 14. Juli 19.30 Uhr, Schloss Halbturn, 24 und 29 €; bis 25. Aug. Reservierungen: 0660 / 713 1123

(Mo. bis Fr., 10–16 Uhr) oder auf www.schlosshalbturn.com