Ebenfalls in der vergangenen Nacht gestohlen, wurde drei Terrassengarnituren eines Hotelbetriebes in Podersdorf am See. Eine Garnitur besteht aus einem Tisch 1x1 Meter und vier dazugehörige Sessel.

Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich, die Polizeiinspektion Podersdorf am See ermittelt und ersucht um Hinweise unter 059133/1151.