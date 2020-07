Ortsvinothek erhitzt die Gemüter

"Mit ihrem Versuch, die Ortsvinothek zu blockieren, tun Grüne und SPÖ dem Weinbau und dem Tourismus in unserer Gemeinde nichts Gutes", sagt Weidens VP-Bürgermeister Wilhelm Schwartz.

Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen für das Projekt. Ziel sei es, ortsansässigen Winzern einen Raum zu geben, sich gemeinsam zu präsentieren. Vorbild ist die Vinothek in Purbach. "Unsere Vinothek soll die modernste im Seewinkel sein. Die Bevölkerung kann kommen und zwanglos alle Weine kosten. Das Ganze funktioniert über Zugangskarten, man braucht also nicht einmal Personal. Wir werden aber eine 30 Stundenkraft anstellen, die auch im Tourismusbüro arbeiten wird", so Schwartz.

17 Winzer und ein Schnapsproduzent sind an dem Projekt beteiligt. Die Kosten für die Gemeinde betragen laut Bürgermeister 55.000 Euro. "Außerdem beteiligt sich jeder Winzer mit 1000 Euro. Dazu kommt ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 60 Euro", erklärt Wilhelm Schwartz.