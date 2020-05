Ortstaxe: Touristiker steigen auf Barrikaden

Mit der Entwicklung des burgenländischen Tourismus sei man "ja zufrieden", so Spartenobmann für Tourismus in der Wirtschaftskammer (WK) Burgenland, Josef Sagmeister. Doch mit dem neuen Tourismusgesetz, das am 29. September im Landtag beschlossen werden soll, ist der Kämmerer und Hotelier nicht sehr glücklich: Es soll nämlich die Ortstaxe von derzeit 0,90 Cent auf 1,50 Euro erhöht werden, was einen Sprung von mehr als 66 Prozent bedeutet.



"Das bringt unsere Betriebe im ohnehin immer härter werdenden Wettbewerb gehörig unter Druck", glaubt Sagmeister. Noch dazu, wo das Burgenland eine der höchsten Ortstaxen Österreichs bereits habe.



Darüber würden die Gäste "sicher keine Freude" haben, pflichtet Franz Perner, ebenfalls von der Kammer, bei. Er würde einen möglichen Kompromiss von einer Erhöhung der Ortstaxe in zwei Jahresschritten zu je 30 Cent vorschlagen.



Unzufrieden ist man in Tourismuskreisen auch mit der Aufteilung der Geldmittel. Demnach wird das Geld zwischen dem Burgenland Tourismus, örtlichen Tourismusverbänden und Gemeinden aufgeteilt. Perner: "Es ist wirklich zu hinterfragen, ob jene Gemeinden, die nicht sehr viel mit Tourismus zu tun haben, diese Mittel auch wirklich zweckgebunden und effektiv einsetzen." Bei angenommenen drei Millionen Nächtigungen handelt es sich um 4,2 Millionen Euro; die Gemeinden bekämen 1,2 Millionen.