Ortskanal: Nächste Schlappe fürs Land vor Gericht

An Ollersdorf hat sich das Land schon die Zähne ausgebissen und musste der Gemeinde auf Antrag von Bürgermeister Bernd Strobl (ÖVP, Bild) für die „Mitbenützung“ des Ortskanals 118.404 Euro überweisen (der KURIER hat berichtet). Jetzt hat das Land vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

Nach dem Muster Ollersdorfs haben 39 weitere Gemeinden Anträge an die Landesregierung auf Gewährung einer solchen Entschädigung gestellt, in Summe geht es um bis zu 17 Millionen Euro. Die Landesregierung hat diese Anträge als „mangelhaft“ zurückgewiesen. Dagegen haben die Kommunen Beschwerde erhoben und nun vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) Recht bekommen.