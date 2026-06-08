Probenstart im Steinbruch: Eine "Tosca mit Twist"

Der Steinbruch in St. Margarethen im Burgenland ist für die diesjährige Opernproduktion " Tosca " zum historischen Rom geworden. Am Montag haben die Proben mit dem Ensemble begonnen, damit am 15. Juli die Premiere über die riesige Bühne gehen kann, und es wird eine "Tosca" "mit einem Twist", wie Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger beim Pressetermin ankündigte.

Strassberger und Giuseppe Palella , verantwortlich für die Kostüme, arbeiteten im Steinbruch bereits 2021 bei "Turandot" und 2024 bei "Aida" zusammen. Die Neuinszenierung von "Tosca" verorten sie im Rom der Napoleonischen Kriege. Die Handlung spielt vor Schauplätzen wie der Basilika Sant"Andrea della Valle, dem Palazzo Farnese und der Engelsburg. Im Zentrum des Bühnenbildes stehen der Hauptaltar, ein Kerzenständer, das Heiligtum sowie ein Weihrauchfass.

"Ganz Rom" auf der Bühne

Das Bühnenbild soll das Wechselspiel zwischen Schönheit und Bedrohung widerspiegeln. Außerdem findet sich "ganz Rom" auf der Bühne: "Innen und außen wird gemischt", so Strassberger. Die weißen Kostüme sind als Kontrast zum ohnehin sehr aufgeregten Set zu sehen, erklärte Palella.

Eine Attacke mit Kanonenkugeln und großen Feuerwerksexplosionen gibt es gleich zum Einstieg. Wenn sich das Heiligtum - ein riesiger Aufbau - öffnet, sei draußen alles zerbombt und drinnen herrsche Schönheit und Reinheit, erläuterte Strassberger weiters. Für Toscas Sprung habe man sich einen Twist überlegt. So werde sie die Stufen hinauflaufen und nicht springen, sondern inmitten von Rauch und Licht in den Himmel steigen - als "Schutzengel".