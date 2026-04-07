Hass im Netz: Neue Anlaufstelle für Jugendliche im Burgenland

Das Land Burgenland errichtet eine "Ombudsstelle Cybermobbing", an die sich Kinder und Jugendliche wenden können, wenn sie dieses beobachten oder selbst davon betroffen sind. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) präsentierte die Anlaufstelle gegen Hass im Netz am Dienstag.

"Cybermobbing wirksam zu begegnen ist wichtig, weil es sich auf die mentale Gesundheit auswirkt, aber auch, weil das Hochladen diskreditierender Inhalte junge Menschen im späteren Berufsleben behindern kann", so Winkler.