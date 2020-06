ÖVP: Kein Burgenländer auf der Bundesliste

Ob Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich weiterhin der Regierung angehören wird, ist eine andere Frage: „Ich wäre bereit weiterzumachen“, sagt Berlakovich. Sollte es mit dem Ministerposten allerdings nach der Wahl nichts werden „und ich gewählt werde für den Nationalrat, bleibe ich im Nationalrat“,erklärt Berlakovich. Eine Rückkehr in den politischen Alltag des Burgenlandes schließt Berlakovich aus. „Auch wenn ich hier lebe.“

Der Countdown zur Nationalratswahl am 29. September ist also angelaufen.