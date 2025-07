ÖVP gibt Doskozil einen Korb: Kein Verkauf des Müllverbandes

Die ÖVP Burgenland lehnt einen dritten Anlauf zum Müll-Deal ab. Nachdem die SPÖ am Donnerstag angekündigt hatte, noch einmal über das Tauschgeschäft Müllverband gegen Gemeindeförderungen verhandeln zu wollen, stellten die Spitzen der Volkspartei am Freitag klar: Man sei zu Gesprächen bereit, ein Verkauf des gemeindeeigenen Müllverbandes (BMV) sei dabei aber kein Thema mehr.

Worüber die ÖVP, die rund 70 der 171 Bürgermeister stellt, verhandeln will? Dazu haben der geschäftsführende Parteichef Christoph Zarits und Strobl am Freitag einen "Aktionsplan Gemeindefinanzen" mit sieben Punkten vorgelegt.

All das will die Volkspartei am kommenden Freitag im ÖVP-Landtagsklub diskutieren. Eingeladen sind neben den Klubobleuten aller vier Landtagsparteien auch der für Gemeinden zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Nicht aber LH Hans Peter Doskozil, Mastermind hinter dem Müll-Deal.

Am Donnerstag hatte SPÖ-Klubchef Roland Fürst berichtet, dass Doskozil (er ist nach einem einwöchigen Spitalsaufenthalt in Oberwart noch rekonvaleszent) seinerseits in der kommenden Woche die ÖVP zu weiteren Gesprächen über den BMV-Verkauf einladen wolle.