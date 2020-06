Oberwart: Pro Jahr 1,4 Mio. gespart

Im April 2009 kam die Finanzaffäre Oberwart ins Rollen, die Suche nach den verschwundenen Millionen aus der Gemeindekassa zog weite Kreise, letztendlich musste die südburgenländische Metropole 4,3 Millionen Euro in den Wind schreiben – der KURIER hat berichtet.

Am Mittwoch wurde nun ein – großer – Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung getan, im Gemeinderat wurde die Umsetzung eines Maßnahmenkataloges einstimmig beschlossen. Betitelt mit dem klingenden Namen "Zukunftsmodell Oberwart", wurde das Konzept in Arbeitsgruppen (Vertreter der Stadtgemeinde, der Verwaltung sowie Finanz- und Steuerexperten waren involviert) erstellt.

Das Ziel ist ein ehrgeiziges, sollen doch jährlich 1,4 Millionen Euro eingespart werden. "500.000 Euro durch die Neustrukturierung von Krediten. Sie sollen längerfristig gestellt werden", erklärt Peter Pilz von der Firma Kommuanl-s, die sich auf die Sanierung von Gemeinden spezialisiert hat. Ein Sparpotenzial von 900.000 Euro sieht der Experte durch Neuorganisation und ausgabenseitige Maßnahmen gesichert.

Derzeit stehen Schulden in Höhe von 9,6 Millionen Euro zu Buche – 7,7 Millionen aus Krediten, 1,9 Millionen in ausgelagerten Gesellschaften. Zudem haftet die Stadtgemeinde für 2 Millionen Euro.

Durch ein Drei-Säulen-Modell in den Bereichen Hoheitsverwaltung, Wirtschaftsservice und Immobilien soll die Stadtgemeinde zudem neu aufgestellt werden. "Dadurch kann Oberwart nachhaltig auf wirtschaftlich gesunden Beinen stehen", erläutert Pilz.