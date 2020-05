Ladendieb liefert sich bei Festnahme Kampf mit Polizei

Nachdem am Sonntag zwei Polizisten verletzt wurden, als sie in Oberwart ein randalierendes Brüderpaar festgenommen haben, kam es am Montag wiederum zu einer Attacke auf Polizeibeamte. Dieses Mal bei der Festnahme von zwei Dieben.

Die beiden Männer, 29 und 49 Jahre alt, waren wegen der Anzeige eines Juweliers im Einkaufszentrum Oberwart ins Visier der Polizei geraten. Am Montag tauchten die zwei Georgier wieder im Einkaufszentrum auf und wurden von Zivilfahndern observiert und bei Diebstählen in verschiedenen Geschäften beobachtet.

Als zwei Beamte den 49-Jährigen verhaften wollten, wehrte sich dieser mit Händen und Füßen. Erst nach fünfminütigem „Kampf“ und mit Unterstützung von zwei weiteren Kollegen konnte er überwältigt werden. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt, sie erlitten Platz- und Schürfwunden. Der jüngere Täter konnte problemlos verhaftet werden.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung der beiden wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Die Palette reicht von Schmuck bis Elektronik. Der genaue Wert steht noch nicht fest.