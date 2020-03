Oberschützen: Die Journalisten von morgen

Kamera läuft

Zum Beruf des Journalisten gehört auch, vor der Kamera zu stehen. In einer Übung mussten die Schüler einen „Live-Einstieg“ vor der Kamera simulieren. Zudem durften sich die Schüler gegenseitig vor der Kamera interviewen. „Diese einmalige Möglichkeit, vor der Kamera zu reden, kostete zwar einiges an Überwindung, aber am Schluss ist es die Erfahrung, die zählt“, sind sich die Schüler einig. Die Workshop-Leiter erklärten den Schülern, dass Radiosprecher und Moderatoren eine spezielle Sprechausbildung für eine korrekte Aussprache machen müssen.

„Für uns war das eine einmalige Gelegenheit. Wir bedanken uns dafür, dass die beiden bei vielen Schülern das Interesse für den Beruf des Journalisten wecken konnten“, so das Resümee der Schüler.

Dieser Artikel entstand als Übung im Rahmen des Workshops und wurde von den drei Schülerinnen Hanna Fürst, Cara Zodl und Zoe Kamper verfasst.