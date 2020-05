Nur eine Kinderärztin im Bezirk: Kritik an langer Wartezeit

Rund 57.000 Einwohner hat der Bezirk Neusiedl am See. In den insgesamt 27 Gemeinden des größten Bezirks des Burgenlandes gibt es nur eine Kinderärztin. Das ist zu wenig, meint Sabine Maxwald. Die Mutter von drei Kindern wohnt in der Bezirkshauptstadt. Der Weg zur Kinderärztin, die ebenfalls in Neusiedl ihre Ordination hat, ist nicht weit, dennoch übt sie Kritik. "Wenn eines meiner Kinder krank ist, muss ich stundenlang im Wartezimmer sitzen, bis wir endlich drankommen. Für ein krankes Kind, aber auch die Geschwister ist das unerträglich", sagt die Neusiedlerin. "Man kann sich ja vorstellen, wie es da zugeht, wenn es im ganzen Bezirk nur eine Kinderärztin gibt. Und für die Seewinkler ist die weite Anreise überhaupt ein Wahnsinn."

Alternativen gibt es nur in den benachbarten Bezirken. "Die nächsten Ärzte sind in Eisenstadt und Bruck an der Leitha. Das ist zu weit." Und Hausbesuche würde es auch nicht mehr geben. Maxwald wünscht sich daher, dass sich zumindest ein zweiter Kinderarzt im Bezirk ansiedeln würde. "Es muss ja kein Kassenarzt sein, ich würde auch zu einem Wahlarzt gehen."