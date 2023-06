Nova Rock-Bilanz: Polizei erwischte 17 Drogen- und Alkolenker

Die Polizei hat nach Abschluss des Nova Rock Festivals am vergangenen Wochenende in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) eine positive Bilanz gezogen. Bei rund 200.000 Besuchern ist es demnach zu keinen gröberen Straftaten oder Zwischenfällen gekommen, so der polizeiliche Einsatzleiter Thomas Peck am Montag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Burgenland.

