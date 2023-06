Nova Rock: Abreise vom Festivalgelände in Nickelsdorf läuft

Beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat am Sonntagvormittag die Abreise begonnen. Nach und nach verließen die Besucher - insgesamt waren es 200.000 - die Pannonia Fields, auf denen sie in den vergangenen vier Tagen auch bei Regen und Gatsch gefeiert haben. Die Einsatzorganisationen zeigten sich auf APA-Anfrage mit dem eher ruhigen Ablauf des Festivals zufrieden.

Der ÖAMTC verzeichnete insgesamt rund 500 Einsätze. Häufig mussten Fahrzeuge aufgrund des Schlechtwetters geborgen oder abgeschleppt werden, sagte eine Sprecherin. Aber auch verlorene Autoschlüssel riefen die Pannenhelfer auf den Plan. Teilweise wurden laut Verkehrsclub sogar Scheibtruhen wieder auf Vordermann gebracht.