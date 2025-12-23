Von Hardcore bis Folk: Red Bull Stage bringt Vielfalt aufs Nova Rock
Zusammenfassung
- Die Red Bull Stage am Nova Rock 2026 präsentiert internationale und heimische Acts.
- Bands wie thrown, Lagwagon und All Them Witches stehen im Line-up.
- Newcomer-Bands können sich ab Anfang 2026 für einen Auftritt bewerben.
Die Red Bull Stage beim Nova Rock Festival 2026 in Nickelsdorf verspricht erneut ein Highlight zu werden. Vom 11. bis 14. Juni präsentieren sich auf den Pannonia Fields internationale und heimische Acts mit einem breiten musikalischen Spektrum – von Metalcore über Punk bis Indie.
Zu den bekannten Namen zählen die schwedische Band thrown, die kalifornischen Surf-Punk-Ikonen Lagwagon und die US-Bluesrocker All Them Witches aus Nashville, die das Programm am Sonntag abschließen werden.
Mit dabei sind auch We Came As Romans aus Michigan, die ihr aktuelles Album vorstellen, sowie die Hardcore-Punker Drain aus Santa Cruz und Malevolence aus Sheffield. Für energiegeladene Female-Fronted-Power sorgt Ankor aus Spanien.
Neben internationalen Größen treten auch österreichische Musikerinnen und Musiker auf – darunter der Wiener Indie-Folk-Singer-Songwriter Yunger, Kupfergold, Vinegar Hill und TX2.
Wie schon in den vergangenen Jahren bietet das Festival Nachwuchsbands die Chance, erstmals auf einer großen Bühne zu stehen: Ab Anfang 2026 können sich heimische Acts unter redbull.com/takeoff für einen Auftritt bewerben.
Kommentare