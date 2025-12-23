Von Hardcore bis Folk: Red Bull Stage bringt Vielfalt aufs Nova Rock

Die Red Bull Stage beim Nova Rock Festival 2026 in Nickelsdorf verspricht erneut ein Highlight zu werden. Vom 11. bis 14. Juni präsentieren sich auf den Pannonia Fields internationale und heimische Acts mit einem breiten musikalischen Spektrum – von Metalcore über Punk bis Indie.

Zu den bekannten Namen zählen die schwedische Band thrown, die kalifornischen Surf-Punk-Ikonen Lagwagon und die US-Bluesrocker All Them Witches aus Nashville, die das Programm am Sonntag abschließen werden.

Mit dabei sind auch We Came As Romans aus Michigan, die ihr aktuelles Album vorstellen, sowie die Hardcore-Punker Drain aus Santa Cruz und Malevolence aus Sheffield. Für energiegeladene Female-Fronted-Power sorgt Ankor aus Spanien.