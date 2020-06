Nickelsdorf: Knallharter Job im Grenzbereich

Auch nach dem Fall der Grenzen gehört Nickelsdorf noch immer zu den meist befahrenen Transitrouten Österreichs. Rund 30 Millionen Menschen sind jährlich auf der A 4, der Ostautobahn, unterwegs. Aus dieser Masse jene Personen herauszupicken, die sich strafbar gemacht haben, gleicht oft der Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen.

Doch die Beamten haben im Laufe der Jahre sozusagen den richtigen Riecher und ein geschultes Auge entwickelt. "Wir haben die jahrzehntelange Erfahrung als Grenzdienststelle. Die Kollegen wurden von dort rekrutiert. Das kommt uns zugute. Natürlich ist es schwieriger geworden, seit die stehenden Kontrollen in fahrende übergegangen sind", erklärte Alfred Lachmann-Braunsdorfer, stellvertretender Kommandant der Polizeiinspektion Nickelsdorf, Ausgleichsmaßnahmen.

Und manchmal kommt auch noch ein Quäntchen Glück dazu. So wie im Fall jenes Drogenschmugglers, der bei einer Kontrolle ausgerechnet an einen Polizisten geriet, der eine Ausbildung als Karosseriespengler absolviert hatte und deshalb die Manipulationen an der Stoßstange des Wagens sofort erkannte.

So manch böse Überraschung erleben die Polizisten bei der sogenannten Nacheile. "Wir haben schon Fälle gehabt, wo Kfz-Verschieber auf der Autobahn umgedreht haben und zehn Kilometer gegen die Richtungsfahrbahn gefahren sind", berichtet Inspektions-Kommandant Josef Kinzel aus dem gefährlichen AGM- Alltag.

Immer aktuell 366 Festnahmen gab es im vergangenen Jahr durch die Polizeiinspektion Nickelsdorf AGM, darunter waren zwei gesuchte Mörder. Einer davon hatte in Deutschland einen Koch zerstückelt und die Leichenteile in verschiedene Gewässer geworfen. "Wir sind eine reine Fahndungsdienststelle. Die Fahndungen werden jeden Tag aktualisiert", so Josef Kinzel. Die Klärung vieler Straftaten habe ihren Ursprung in Nickelsdorf.

Was dem erfahrenen Polizisten aber auch nach all den Jahren noch an die Nieren geht, sind Aufgriffe von Illegalen. "Unter den Aufgegriffenen sind oft viele Kinder. Die Menschen hatten manchmal wochenlang keine Gelegenheit sich zu waschen. Das betrifft dich irgendwo, weil du nur Elend siehst", erzählt Kinzel.