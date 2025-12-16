Aktion scharf gegen illegale Böller an burgenländischer Grenze

Die Landespolizeidirektion und die Wirtschaftskammer Burgenland (WKB) haben am Grenzübergang Nickelsdorf eine Schwerpunktaktion gegen den illegalen Handel mit Feuerwerkskörpern durchgeführt.

„Illegale Feuerwerkskörper stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Sicherheit und Gesundheit stehen an erster Stelle. Daher müssen wir gewährleisten, dass die Spielregeln eingehalten werden – zum Schutz der Konsumenten und unserer Unternehmer“, warnt Christian Frener, Sprecher der burgenländischen Pyrotechnikhändler.