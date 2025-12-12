International agierende Opferstockdiebe in Österreich gefasst

Zwei in mehreren Ländern agierende Opferstockdiebe sind in Österreich gefasst worden. Das slowakische Duo, ein 20-Jähriger und eine 21-Jährige, soll laut der Deutschen Presse-Agentur Coups in vier Ländern verübt haben. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage die Festnahme von zwei Verdächtigen. Im Burgenland habe es in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) einen Opferstock-Diebstahl gegeben. Die Beschuldigten sind in Untersuchungshaft.

Der Akt sei noch in Bearbeitung, es werde noch ermittelt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag weiters. Die Festnahme erfolgte in Niederösterreich. Nach Angaben der dpa dürfte das junge Duo für eine Serie von Diebstählen aus Kirchenopferstöcken in Deutschland, Tschechien, Österreich und der Slowakei verantwortlich sein.

In Österreich werden dem Duo demnach mehr als 40 Opferstockdiebstähle und mehrere andere Straftaten angelastet. Hinzu kommen u.a. 20 Opferstockaufbrüche in der Slowakei, in Deutschland gab es eine Häufung an Fällen in der Oberpfalz.