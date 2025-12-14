Pkw-Lenker verursachte Unfall im Burgenland mit 2,28 Promille

Mit 2,28 Promille Alkohol im Blut hat ein 19-jähriger Pkw-Lenker am Samstag im Bezirk Güssing im Burgenland einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Der junge Mann war nach Polizeiangaben vom Sonntag darüber hinaus nicht im Besitz eines Führerscheins. Anzeigen werden erstattet, wurde betont. Bei einem landesweiten Planquadrat sind zudem mehrere weitere beeinträchtigte Lenker aus dem Verkehr gezogen worden.

Angehalten wurden bei den vorweihnachtlichen Kontrollen am Samstag rund 830 Kfz-Lenker, 791 Alkomat- und Alkovortests wurden durchgeführt. Die Bilanz: Insgesamt 18 Männer steuerten ihre jeweiligen Fahrzeuge in einem durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigten Zustand. Zwölf Führerscheine wurden vorläufig abgenommen. Es gab 150 sonstige Anzeigen und 145 Organstrafverfügungen sowie zwei Kennzeichenabnahmen wegen technischer Veränderungen am Fahrzeug.