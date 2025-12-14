Ein Toter nach Pkw-Kollision in der Steiermark

Nach einer Kollision zweier Pkw auf der Bundesstraße 54 bei Pischelsdorf (Bezirk Weiz) ist am Samstag ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld noch am Unfallort gestorben. Bei einem Überholmanöver dürfte der Mann einen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Für ihn sei nach der Frontalkollision der Autos jede Hilfe zu spät gekommen.

Unfallopfer in Spitäler gebracht

Im anderen involvierten Wagen saßen ein 20-jähriger aus Graz-Umgebung und eine 20-jährige Grazerin. Beide wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Pischelsdorf in der Steiermark unter der Nummer 059 133/6267 100.