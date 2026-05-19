Wie eine Zeugin Fahrraddiebe auf der A4 stoppte
Zusammenfassung
- In Nickelsdorf wurden drei Männer nach mehreren Fahrraddiebstählen festgenommen.
- Eine Zeugin hatte beobachtet, wie Fahrräder in ein Auto geladen wurden.
- Im Fahrzeug fanden Polizisten sechs Fahrräder sowie Tatwerkzeug.
Nach mehreren Fahrraddiebstählen in Wien hat die Polizei in Nickelsdorf drei Männer festgenommen. Die Verdächtigen wurden in den frühen Morgenstunden im Bereich der Ausreisetankstelle kontrolliert.
Ausgelöst worden war der Einsatz durch den Anruf einer unbekannten Frau. Sie hatte laut Polizei beobachtet, wie mehrere Männer Fahrräder in ein Auto luden und anschließend in Richtung Autobahn A4 davonfuhren.
Daraufhin führte die Grenzpolizei Nickelsdorf gemeinsam mit zwei Streifen verstärkte Kontrollen im Bereich der Grenze sowie auf der A4 und der B10 durch.
Festnahme nach Kontrolle
Gegen 5.30 Uhr wurde das verdächtige Fahrzeug schließlich bei der Ausreisetankstelle in Nickelsdorf entdeckt. Die drei Insassen, serbische Staatsbürger im Alter von 53, 37 und 33 Jahren, wurden kontrolliert.
Im Fahrzeug fanden die Beamten insgesamt sechs Fahrräder, teilweise bereits zerlegt. Außerdem wurden ein Akku-Winkelschleifer, ein Bolzenschneider und ein Seitenschneider sichergestellt. Die Männer wurden festgenommen und nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.
Laut Polizei hatten die Verdächtigen die Fahrräder in Wien gestohlen. Der 37-Jährige gab bei seiner Einvernahme zudem an, bereits am 6. April 2026 in Wien fünf Fahrräder sowie einen Presslufthammer gestohlen zu haben. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Weitere Ermittlungen laufen.
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