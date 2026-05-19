Wie eine Zeugin Fahrraddiebe auf der A4 stoppte

Nach mehreren Fahrraddiebstählen in Wien hat die Polizei in Nickelsdorf drei Männer festgenommen. Die Verdächtigen wurden in den frühen Morgenstunden im Bereich der Ausreisetankstelle kontrolliert. Ausgelöst worden war der Einsatz durch den Anruf einer unbekannten Frau. Sie hatte laut Polizei beobachtet, wie mehrere Männer Fahrräder in ein Auto luden und anschließend in Richtung Autobahn A4 davonfuhren.

Daraufhin führte die Grenzpolizei Nickelsdorf gemeinsam mit zwei Streifen verstärkte Kontrollen im Bereich der Grenze sowie auf der A4 und der B10 durch. Festnahme nach Kontrolle Gegen 5.30 Uhr wurde das verdächtige Fahrzeug schließlich bei der Ausreisetankstelle in Nickelsdorf entdeckt. Die drei Insassen, serbische Staatsbürger im Alter von 53, 37 und 33 Jahren, wurden kontrolliert.