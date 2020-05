Ausbildung als Jobmotor für Jugendliche

Im BUZ wird derzeit 87 Jugendlichen eine überbetriebliche Berufsausbildung geboten475 junge Besucher absolvieren derzeit einen Kurs im Rahmen der Ausbildungsgarantie. Im Burgenländischen Schulungszentrum ( BUZ) in Neutal nutzen 87 junge Frauen und Männer die überbetriebliche Berufsausbildung. „In Österreich gibt es mit der dualen Berufsausbildung mit Lehre und Berufsschule ein sehr gutes System, um Jugendlichen optimale Jobchancen zu bieten“, sagt Landesrat Peter Rezar, der den Jugendlichen am Freitag im BUZ einen Besuch abstattete.

Das Land sowie das AMS stellen in den Jahren 2012 und 2013 8,9 Millionen Euro für Lehrwerkstätten, Lehrgänge und integrative Berufsausbildung zur Verfügung. Mit Erfolg: Seit Oktober 2012 konnten 52 Jugendliche, die im BUZ ihre Ausbildung begonnen haben, in einen Betrieb vermittelt werden. „Die hohe Vermittlungsquote unterstreicht die Qualität der Kurse und den Nutzen dieser Initiative des Landes“, erklärt Rezar. Eine gute, fundierte Berufsausbildung stille vielfältige Bedürfnisse: persönliche Zukunftschancen, qualifizierte Arbeitnehmer, die Wissen und Energie einbringen und damit eine Stütze der Volkswirtschaft bilden. Während sich in manchen EU-Staaten Jugendarbeitslosigkeit zwischen 30 bis 50 Prozent liege, setze das Burgenland auf Offensivmaßnahmen.

Das BUZ Neutal wurde 1973 gegründet und hat sich unter anderem als Aus- und Weiterbildungszentrum für die Bereich EDV, Elektrotechnik, Gastronomie und Metalltechnik etabliert.