Neusiedler See - Zwei Kitesurfer bei Unfällen schwer verletzt

Auf dem Neusiedler See in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind am späten Sonntagnachmittag binnen kurzer Zeit zwei Kitesurfer bei Unfällen schwer verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland von Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Die Unfälle hatten sich unabhängig voneinander binnen 15 Minuten ereignet, teilte ein LSZ-Sprecher auf Anfrage mit. "Christophorus 3" flog ein Opfer nach Eisenstadt, "Christophorus 9" den anderen Verletzten ins SMZ Ost-Donauspital nach Wien. Details zu den Unfällen lagen der LSZ zufolge am frühen Abend noch nicht vor.