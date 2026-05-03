Sicherheit

Fünf Einsätze an einem Tag für die Feuerwehr Neusiedl am See

Die Feuerwehr Neusiedl am See absolvierte am 2. Mai insgesamt fünf Einsätze.
03.05.2026, 12:57

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Eine Person hält eine Wärmebildkamera vor eine Wand mit Dämmmaterial und zeigt Temperaturunterschiede an.

Die Feuerwehr Neusiedl am See ist am Samstag zu insgesamt fünf Einsätzen ausgerückt. Die Bandbreite reichte von technischen Hilfeleistungen bis zur Unterstützung bei einem Sucheinsatz.

Der erste Einsatz führte die Einsatzkräfte um 12.23 Uhr zu einer Fahrzeugbergung nach einem technischen Gebrechen in die Altenburgerstraße.

Kurz vor 16 Uhr folgte eine Alarmierung zu einem Sucheinsatz am Neufelder See. Die Feuerwehr unterstützte mit einem Taucher sowie mit Sonarausrüstung des Wasserdienstes. Am Sonntag wurde die Suche nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Der vermisste Taucher konnte schließlich nur noch tot geborgen werden.

Am Abend wurde die Feuerwehr um 18.13 Uhr zu einem Brandalarm in die Reitschacherstraße gerufen. Vor Ort stellte sich der gemeldete Balkonbrand als Dampfaustritt bei einem defekten Boiler heraus.

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Um 19.32 Uhr folgte eine weitere Alarmierung zu einer Bootsbergung. Ein Segelboot war auf Höhe der Joiser Hafeneinfahrt festgesteckt und wurde in den Hafen Neusiedl geschleppt.

Zudem übernahmen die Einsatzkräfte eine Brandsicherheitswache bei der Beach- und Surf-Party am Seegelände.

Neusiedl am See Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

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