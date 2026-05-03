Fünf Einsätze an einem Tag für die Feuerwehr Neusiedl am See

Die Feuerwehr Neusiedl am See ist am Samstag zu insgesamt fünf Einsätzen ausgerückt. Die Bandbreite reichte von technischen Hilfeleistungen bis zur Unterstützung bei einem Sucheinsatz. Der erste Einsatz führte die Einsatzkräfte um 12.23 Uhr zu einer Fahrzeugbergung nach einem technischen Gebrechen in die Altenburgerstraße.

Kurz vor 16 Uhr folgte eine Alarmierung zu einem Sucheinsatz am Neufelder See. Die Feuerwehr unterstützte mit einem Taucher sowie mit Sonarausrüstung des Wasserdienstes. Am Sonntag wurde die Suche nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Der vermisste Taucher konnte schließlich nur noch tot geborgen werden. Am Abend wurde die Feuerwehr um 18.13 Uhr zu einem Brandalarm in die Reitschacherstraße gerufen. Vor Ort stellte sich der gemeldete Balkonbrand als Dampfaustritt bei einem defekten Boiler heraus.