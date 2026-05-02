Burgenland

Suche am Neufelder See: Taucher seit Samstagnachmittag vermisst

Bei der Suche sind ein Notarzthubschrauber und die Wasserrettung im Einsatz.
02.05.2026, 16:47

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Zwei Feuerwehrtaucher steigen mit Ausrüstung aus dem Wasser, eine Person mit Headset steht am Ufer.

Am Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstagnachmittag die Suche nach einem vermissten Taucher gelaufen. Gegen 16.00 Uhr war die Person als abgängig gemeldet worden, erklärte die Landessicherheitszentrale Burgenland gegenüber der APA.

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Im Einsatz waren unter anderem die Wasserrettung, Feuerwehrtaucher und ein Notarzthubschrauber. Weitere Informationen lagen vorerst nicht vor.

Eisenstadt Burgenland
Agenturen  | 

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