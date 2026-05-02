Suche am Neufelder See: Taucher seit Samstagnachmittag vermisst
Bei der Suche sind ein Notarzthubschrauber und die Wasserrettung im Einsatz.
Am Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstagnachmittag die Suche nach einem vermissten Taucher gelaufen. Gegen 16.00 Uhr war die Person als abgängig gemeldet worden, erklärte die Landessicherheitszentrale Burgenland gegenüber der APA.
Im Einsatz waren unter anderem die Wasserrettung, Feuerwehrtaucher und ein Notarzthubschrauber. Weitere Informationen lagen vorerst nicht vor.
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