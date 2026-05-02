Zigarette als Auslöser: Feuerwehr verhinderte größeren Flurbrand

Ein Flurbrand hat am 1. Mai 2026 in Markt Allhau einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr wurde kurz vor dem Aufbruch zu den Feierlichkeiten in Buchschachen alarmiert.

Vermutlich durch eine achtlos weggeworfene Zigarette geriet eine Böschung in Brand. In unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus entstand ein weiterer Brandherd. Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrmann aus Rechnitz konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einer Decke eindämmen.