Zigarette als Auslöser: Feuerwehr verhinderte größeren Flurbrand
Ein Flurbrand hat am 1. Mai 2026 in Markt Allhau einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr wurde kurz vor dem Aufbruch zu den Feierlichkeiten in Buchschachen alarmiert.
Vermutlich durch eine achtlos weggeworfene Zigarette geriet eine Böschung in Brand. In unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus entstand ein weiterer Brandherd. Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrmann aus Rechnitz konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einer Decke eindämmen.
Durch das rasche Ausrücken der Feuerwehr Markt Allhau und den umgehend gestarteten Löschangriff wurde eine weitere Ausbreitung verhindert. Insgesamt standen 20 Kräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.
Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Mannschaft konnte anschließend ihre Fahrt fortsetzen und an den Feierlichkeiten zum Tag der Feuerwehr in Buchschachen teilnehmen.
Angesichts der anhaltenden Trockenheit appellieren die Feuerwehren, besonders achtsam mit brandgefährlichen Gegenständen, insbesondere Zigaretten, umzugehen.
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