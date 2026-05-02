Einsatz

Zigarette als Auslöser: Feuerwehr verhinderte größeren Flurbrand

Flurbrand in Markt Allhau: Feuerwehr und Helfer stoppen Ausbreitung – keine Verletzten. Ursache vermutlich Zigarette.
02.05.2026, 12:53

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Mehrere Feuerwehrleute löschen mit einem Schlauch einen kleinen Brand am Straßenrand neben zwei Einsatzfahrzeugen.

Ein Flurbrand hat am 1. Mai 2026 in Markt Allhau einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr wurde kurz vor dem Aufbruch zu den Feierlichkeiten in Buchschachen alarmiert.

Vermutlich durch eine achtlos weggeworfene Zigarette geriet eine Böschung in Brand. In unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus entstand ein weiterer Brandherd. Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrmann aus Rechnitz konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einer Decke eindämmen.

Drei Feuerwehrleute löschen mit einem Wasserschlauch einen Brand im hohen Gras am Straßenrand.

Der Flurbrand in Markt Allhau wurde vermutlich durch Zigarette ausgelöst

Durch das rasche Ausrücken der Feuerwehr Markt Allhau und den umgehend gestarteten Löschangriff wurde eine weitere Ausbreitung verhindert. Insgesamt standen 20 Kräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Mannschaft konnte anschließend ihre Fahrt fortsetzen und an den Feierlichkeiten zum Tag der Feuerwehr in Buchschachen teilnehmen.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit appellieren die Feuerwehren, besonders achtsam mit brandgefährlichen Gegenständen, insbesondere Zigaretten, umzugehen.

Oberwart Burgenland
kurier.at  | 

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