Bussard erschossen, Elster gequält – Serie illegaler Taten geht weiter

Der Bezirk Neusiedl am See bleibt ein Brennpunkt der Wildtierkriminalität. Wie Birdlife Österreich am Freitag mitteilte, wurde Anfang September ein Mäusebussard nahe des Nationalparks Neusiedler See–Seewinkel tot aufgefunden. Das Tier lag auf dem Dach einer Jagdkanzel. Eine Untersuchung der VetMedUni Wien ergab, dass der Greifvogel erschossen wurde.

© BirdLife Österreich Wildtierkriminalität im Burgenland nimmt zu: Birdlife fordert strengere Kontrollen und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Am 14. Oktober entdeckte ein Passant in der Nähe der Leitha eine Krähenfalle, in der sich eine lebende Elster als Köder befand. Solche Fangmethoden sind laut burgenländischem Jagdgesetz verboten. Birdlife erstattete in beiden Fällen Anzeige gegen Unbekannt.

„Neusiedl am See ist ein wahrer Hotspot für die illegale Verfolgung von Vögeln“, sagt Johannes Hohenegger, Greifvogelexperte bei Birdlife Österreich. In den vergangenen Monaten seien im Bezirk mehrere Fälle dokumentiert worden – von erschossenen Kaiseradlern und Mäusebussarden über illegale Fallen bis hin zur verbotenen Nutzung von Klangattrappen bei der Wachteljagd. Die Organisation fordert daher eine umfassende Reform der Jagdaufsicht. Das derzeitige System sei zu lokal verankert und ermögliche Interessenkonflikte. Birdlife plädiert für unabhängige, revierfremde Aufseher, die Verstöße konsequent ahnden.