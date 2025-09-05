Hilfloser Greifvogel aus Falle befreit: Polizei findet Hinweise auf Täter

Ein gemeinsamer Polizeieinsatz gegen Wildtierkriminalität im Bezirk Neusiedl am See hat am Donnerstag zur Rettung eines Greifvogels geführt. Das Tier war in einer Falle gefangen. „Dies habe nicht nur unmittelbares Tierleid verhindert, sondern auch wertvolle Hinweise für weitere Ermittlungen geliefert“, teilte das Bundeskriminalamt (BK) am Freitag mit.

Neben dem geretteten Vogel wurden mehrere Beweise sichergestellt, die auf weitere Fälle hinweisen. Auch ein verendeter Hasenkadaver wurde gefunden. Die Aktion war die zweite ihrer Art im Bezirk Neusiedl. Aus dem Burgenland waren die Landespolizeidirektion (LPD) und das Landeskriminalamt (LKA) beteiligt. Spürhunde und Drohnen im Einsatz Als „Herzstück der Absuche“ bezeichnete das BK den Einsatz von Kadaverspürhunden. „Ihre feinen Nasen sind unverzichtbar, um selbst kleinste Spuren, Köder oder Kadaver aufzuspüren und so wichtige Hinweise auf Wildtierkriminalität zu sichern“, hieß es. Ergänzend kamen Drohnen zum Einsatz.

Mit Hilfe von Drohnen und Kadaverspürhunden wurden Beweise für weitere Fälle von Wildtierkriminalität gesichert.

Laut Karl Frauenberger, Leiter des Referates für Umweltkriminalität im BK, habe die Kombination aus polizeilichem Fachwissen, moderner Technik und der Unterstützung von NGOs wie WWF und BirdLife Österreich die Effizienz derartiger Einsätze deutlich gesteigert. Ziel sei es, seltene und bedrohte Arten wie Kaiseradler, Seeadler und Luchs besser zu schützen und das ökologische Gleichgewicht zu bewahren.